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Сегодня, 13:48

В Госдуме считают, что решение ФИДЕ допустить российских спортсменов послужит примером для других федераций

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) допустить российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Можно поздравить не только наших спортсменов до 18 лет с допуском на международные соревнования, но и ФИДЕ. Они приняли правильное решение по допуску наших спортсменов в командной дисциплине. Это должно послужить примером и для других международных федераций, которые не пускают нас в командные виды спорта, ссылаясь на рекомендации МОК», — сказал Свищев «СЭ».

К участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе также допущены шахматисты с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии. По допуску национальной сборной к международным турнирам вопрос не рассматривался.

Дмитрий Свищев
ФИДЕ
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