В Госдуме отреагировали на поражение Непомнящего от Карлсена в матче за шахматную корону

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» поражение Яна Непомнящего в матче за шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена.

«Чудо не состоялось, хотя первая часть была неплохой. У Яна была возможность вырвать победу. Но Ян молодой парень, у него все еще впереди. Пожелаем ему удачи. Его карьера только начинается. Не надо опускать руки. Конечно, мы расстроены. Переживали за него, следили, но его оппонент был серьезным. Будем ждать новых возможностей. У нас есть и другие игроки, которые могут побороться», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 10 декабря, 31-летний Непомнящий проиграл 31-летнему Карлсену в 11-й партии матча за шахматную корону. Итоговый счет стал 7,5 — 3,5 в пользу норвежца, который в четвертый раз защитил титул и остался чемпионом мира.