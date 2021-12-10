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В Госдуме отреагировали на поражение Непомнящего от Карлсена в матче за шахматную корону

19:27
Ян Непомнящий. Фото AFP
Ян Непомнящий. Фото AFP
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» поражение Яна Непомнящего в матче за шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена.

«Чудо не состоялось, хотя первая часть была неплохой. У Яна была возможность вырвать победу. Но Ян молодой парень, у него все еще впереди. Пожелаем ему удачи. Его карьера только начинается. Не надо опускать руки. Конечно, мы расстроены. Переживали за него, следили, но его оппонент был серьезным. Будем ждать новых возможностей. У нас есть и другие игроки, которые могут побороться», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 10 декабря, 31-летний Непомнящий проиграл 31-летнему Карлсену в 11-й партии матча за шахматную корону. Итоговый счет стал 7,5 — 3,5 в пользу норвежца, который в четвертый раз защитил титул и остался чемпионом мира.

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Мария Куцубеева все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам 2021, матч за шахматную корону, новости и обзоры