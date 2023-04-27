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В ФШР ждут тайбрейк в матче Непомнящий — Дин Лижэнь: «Кажется, что последняя партия завершится вничью. Этот результат устроит всех»

Константин Белов
Корреспондент
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Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в 13-й партии матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим (Россия) и Дин Лижэнем (Китай).

Партия продолжалась чуть больше трех часов и завершилась после 39-го хода. Счет перед последней партией с классическим контролем времени равный — 6,5-6,5.

«Мне кажется, что последняя партия завершится вничью. Этот результат, как это бы не странно звучало, но устроит всех. Потому что настолько эмоционально шахматисты выдохлись и болельщики выдохлись. И там, на тайбрейке, как это было в 2016 и 2018 годах, будет все решаться. Почему такие мысли? Сегодняшняя партия показала, что Яну и Лижэню тяжело играть. Ничья в последней партии — это закономерный результат, никто не хотел рисковать. Думаю, что тайбрейка нам не избежать», — сказал Ткачев «СЭ».

В субботу, 29 апреля, состоится последняя, 14-я, партия с классическим контролем времени — россиянин будет играть черными. В случае равного счета в матче будет назначен тайбрейк (он пройдет 30 апреля).

Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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