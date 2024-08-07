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Сегодня, 13:35

В ФШР сообщили, что жизни пострадавшей от отравления спортсменки ничего не угрожает

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья шахматистки из Дагестана, пострадавшей от отравления ртутью.

«К счастью, с пострадавшей все нормально. Медики сделали нужные процедуры. Спортсменку отпустили домой. Ее жизни сейчас ничего не угрожает», — сказал Ткачев «СЭ».

Ранее стало известно, что одной из шахматисток стало плохо после старта соревнований, ей вызвали скорую. После этого организаторы посмотрели записи камеры наблюдения и заметили, как одна из участниц турнира разливает на шахматном столе неизвестное вещество. Исполнительный директор ФШР Ткачев позже сообщил «СЭ», что шахматистка получила отравление ртутью.

Шахматы
Александр Ткачев
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