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Сегодня, 11:16

В ФШР рассказали, что 55 шахматистов сменили спортивное гражданство в 2024 году

Камила Абдурахманова
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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев рассказал, что пятьдесят пять российских шахматистов сменили спортивное гражданство в 2024 году.

«Согласно информации о трансферах на сайте Международной шахматной федерации в 2023 году спортивное гражданство сменили 104 россиянина, 55 российских шахматистов перешли в другие страны в 2024 году. Средний рейтинг всех этих спортсменов — 1 527 пунктов, что соответствует второму юношескому разряду», — приводит слова Ткачева ТАСС.

По данным ФИДЕ, за 2023 год спортивное гражданство сменили 104 российских шахматиста.

Источник: ТАСС
Шахматы
Александр Ткачев
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