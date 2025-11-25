Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Уведомления
Главная
Шахматы

25 ноября 2025, 16:08

В ФШР поздравили Есипенко с завоеванием путевки на турнир претендентов-2026

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев заявил, что Андрей Есипенко показал высочайший уровень на Кубке мира.

Российский гроссмейстер в матче за третье место обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева. Есипенко выиграл с общим счетом 2:0 и завоевал путевку на турнир претендентов ФИДЕ 2026 года.

«Я бы хотел поздравить Андрея Есипенко с этим прекрасным достижением. Он прошел всю дистанцию Кубка мира на высочайшем уровне. Допустил обидную ошибку на тай-брейке с Вэй И, но после этого нашел в себе силы выдать великолепный матч за третье место. В первую очередь это его огромная заслуга. Он посрамил наших скептиков, которые говорили, что в мужских шахматах у России не все хорошо. Все хорошо, друзья. Яну Непомнящему в этом чемпионском цикле, к сожалению, не удалось отобраться в турнир претендентов, зато класс показал Есипенко.

Великолепно на Гоа играл Алексей Гребнев, который заматерел в этом году, выдавая один стабильный результат за другим. Отличный год провели Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков. Я уже не говорю про 10-летнего Романа Шогджиева. Так что у нас великолепное шахматное будущее. У наших лидеров, рожденных в 90-е, Сергея Карякина и Яна Непомнящего, появились достойные преемники», — сказал Ткачев «СЭ».

Кубок мира проходит в Гоа (Индия) и завершится 26 ноября. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Шахматы
Андрей Есипенко
Читайте также
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
Тухель не ищет таланты. Колонка Казанского — о сборной Англии
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
Фигурист Игнатов сообщил о переходе в группу Тутберидзе
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Есипенко стал третьим на Кубке мира и получил путевку на турнир претендентов

Есипенко — о выходе на турнир претендентов-2026: «Невероятно устал, но эмоции зашкаливают»
Новости
RSS RSS
Все новости