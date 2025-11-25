В ФШР поздравили Есипенко с завоеванием путевки на турнир претендентов-2026

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев заявил, что Андрей Есипенко показал высочайший уровень на Кубке мира.

Российский гроссмейстер в матче за третье место обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева. Есипенко выиграл с общим счетом 2:0 и завоевал путевку на турнир претендентов ФИДЕ 2026 года.

«Я бы хотел поздравить Андрея Есипенко с этим прекрасным достижением. Он прошел всю дистанцию Кубка мира на высочайшем уровне. Допустил обидную ошибку на тай-брейке с Вэй И, но после этого нашел в себе силы выдать великолепный матч за третье место. В первую очередь это его огромная заслуга. Он посрамил наших скептиков, которые говорили, что в мужских шахматах у России не все хорошо. Все хорошо, друзья. Яну Непомнящему в этом чемпионском цикле, к сожалению, не удалось отобраться в турнир претендентов, зато класс показал Есипенко.

Великолепно на Гоа играл Алексей Гребнев, который заматерел в этом году, выдавая один стабильный результат за другим. Отличный год провели Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков. Я уже не говорю про 10-летнего Романа Шогджиева. Так что у нас великолепное шахматное будущее. У наших лидеров, рожденных в 90-е, Сергея Карякина и Яна Непомнящего, появились достойные преемники», — сказал Ткачев «СЭ».

Кубок мира проходит в Гоа (Индия) и завершится 26 ноября. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.