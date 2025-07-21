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21 июля 2025, 13:50

Александр Ткачев: «Президентский совет ФИДЕ можно собрать в течение часа»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном допуске мужской сборной России к международным турнирам ФИДЕ.

«У президентского совета ФИДЕ есть график. Они собираются минимум один раз в квартал. Сейчас был второй президентский совет, но в принципе с учетом развития современных технологий президентский совет можно собрать в течение часа. Это обычная практика. Мы все так работаем. Поэтому решение можно принять в любое время», — сказал Ткачев «СЭ».

Ранее пресс-служба ФИДЕ сообщила ТАСС о допуске женской сборной к участию в командном ЧМ-2025 в Испании.

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Шахматы
Александр Ткачев
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