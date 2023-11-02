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В ФШР назвали дурью отказ украинских шахматистов от рукопожатий с россиянами

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался об отказе украинских гроссмейстеров от рукопожатий с россиянами.

«Все эти дурацкие запреты высосаны из пальца, и я уверен, что все спортсмены, в том числе и украинские, в первую очередь ориентируются на человеческие качества. Я этих запретов не понимаю и надеюсь, что в будущем и украинские, и российские спортсмены такой дурью, как отказ от рукопожатий, заниматься не будут», — цитирует Смагина «Газета.Ru».

1 ноября украинский шахматист Юрий Кузубов пожал руку российскому гроссмейстеру Владиславу Артемьеву до и после партии седьмого тура турнира Grand Swiss.

Источник: «Газета.Ru»
Шахматы
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