В ФШР назвали дурью отказ украинских шахматистов от рукопожатий с россиянами

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался об отказе украинских гроссмейстеров от рукопожатий с россиянами.

«Все эти дурацкие запреты высосаны из пальца, и я уверен, что все спортсмены, в том числе и украинские, в первую очередь ориентируются на человеческие качества. Я этих запретов не понимаю и надеюсь, что в будущем и украинские, и российские спортсмены такой дурью, как отказ от рукопожатий, заниматься не будут», — цитирует Смагина «Газета.Ru».

1 ноября украинский шахматист Юрий Кузубов пожал руку российскому гроссмейстеру Владиславу Артемьеву до и после партии седьмого тура турнира Grand Swiss.