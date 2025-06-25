В ФШР надеются на полное восстановление в правах при Ковентри

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев поделился ожиданиями от вступления Кирсти Ковентри в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Не помню, кто конкретно это сказал, но я могу только процитировать: Бах — человек, полностью уничтоживший олимпийское движение. Хуже быть не может, поэтому с приходом нового президента МОК ожидания только положительные. Посмотрим. При этом, на мой взгляд, в Международной шахматной федерации (FIDE) не должны ждать смены руководства МОК, нужно самим больше проявлять инициативы. И стать первой международной спортивной организацией, полностью восстановившей россиян в правах. Мы, конечно, не олимпийский вид, но при Бахе это было невозможно», — цитирует Ткачева ТАСС.

41-летняя Ковентри вступила в должность главы МОК 23 июня. На этом посту она сменила Томаса Баха, который возглавлял организацию с 2013 года.