25 июня, 11:40

В ФШР надеются на полное восстановление в правах при Ковентри

Сергей Ярошенко

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев поделился ожиданиями от вступления Кирсти Ковентри в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Не помню, кто конкретно это сказал, но я могу только процитировать: Бах — человек, полностью уничтоживший олимпийское движение. Хуже быть не может, поэтому с приходом нового президента МОК ожидания только положительные. Посмотрим. При этом, на мой взгляд, в Международной шахматной федерации (FIDE) не должны ждать смены руководства МОК, нужно самим больше проявлять инициативы. И стать первой международной спортивной организацией, полностью восстановившей россиян в правах. Мы, конечно, не олимпийский вид, но при Бахе это было невозможно», — цитирует Ткачева ТАСС.

41-летняя Ковентри вступила в должность главы МОК 23 июня. На этом посту она сменила Томаса Баха, который возглавлял организацию с 2013 года.

Источник: ТАСС
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Шведская лыжница готова бойкотировать Олимпиаду, если на нее допустят Россию. Эпатаж от Линн Сван
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
Жуков — о Ковентри: «Пока что особых движений от нее не видно»
Жуков рассчитывает, что сборная России сыграет на Всемирной шахматной олимпиаде
Глейхенгауз в душе отпустил свой недопуск на олимпийский квалификационный турнир фигуристов
