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Сегодня, 15:01

В ФШР готовы поддержать украинского гроссмейстера, пожавшего руку россиянину

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что организация готова поддержать украинского гроссмейстера Юрия Кузубова.

Кузубов пожал руку российскому шахматисту Владиславу Артемьеву до и после партии седьмого тура турнира Grand Swiss. Украинский шахматист в итоге обыграл россиянина.

«Окажет ли ФШР поддержку Кузубову, если потребуется? Почему же не оказать поддержку? Пожалуйста! Но я хочу сказать, что все турниры, которые проводятся у нас в стране, открыты для украинских спортсменов, и многие из них с удовольствием принимают участие», — цитирует Смагина «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что Кузубов подвергся травле на родине из-за рукопожатия с Артемьевым.

Источник: «Газета.Ru»
Шахматы
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