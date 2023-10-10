В ФИДЕ заявили, что чемпионат мира среди кадетов в Египте не будет отменен из-за ситуации в Израиле

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выступила с заявление по поводу проведения чемпионате мира среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет пройдет в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

«ФИДЕ официально подтверждает, что первенство мира среди кадетов до 8, 10 и 12 лет 2023 года в Шарм-эль-Шейхе не было отменено. Однако федерация обратилась за разъяснениями к местным государственным органам. Любые изменения в сроках или месте проведения чемпионата последуют только в случае официального обязательного решения египетских властей», — говорится в заявлении ФИДЕ.

В организации отметили, что рекомендуют всем участникам чемпионата принять во внимание официальные рекомендации по безопасности, которые могут опубликовать власти их стран.

Чемпионате мира пройдет с 14 по 27 октября 2023 года.

7 октября 2023 года движение ХАМАС напало на Израиль. После этого началась военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны.