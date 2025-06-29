Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Уведомления
Главная
Шахматы

29 июня, 16:00

В ФИДЕ призвали Крамника отозвать иск о клевете против Навары

Алина Савинова

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность ситуацией, связанной с обвинениями российского гроссмейстера Владимира Крамника в адрес чеха Давида Навары.

«Мы серьезно обеспокоены тем, как господин Крамник излагает свои мысли, нанося большой вред шахматному сообществу. Он должен признать, что это не просто его мнение или вопросы — это очень четкая позиция, исходящая от бывшего чемпиона мира, она может разрушить карьеры и благополучие некоторых игроков», — говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что Навара на протяжении всей своей шахматной карьеры заслужил безупречную репутацию образцового игрока.

«Мы твердо убеждены, что иск против гроссмейстера Навары должен быть отозван как можно скорее в интересах всего шахматного сообщества. Мы искренне надеемся, что гроссмейстер Крамник предпримет этот морально оправданный шаг», — отметили в ФИДЕ.

В мае Навара признался, что у него появлялись мысли о самоубийстве после того, как Крамник обвинил его в нечестной игре. Чех опубликовал на Chess.com статью под названием «Потому что мы заботимся», в которой обвинил россиянина в оскорбительных высказываниях и ложных обвинениях. В ответ на это Крамник подал иск о клевете против Навары, а также порталов Сhess и Chessdom.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Шахматы
Владимир Крамник
Давид Навара
ФИДЕ
Читайте также
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
Один из двух найденных на вулкане Вилючинский на Камчатке альпинистов погиб
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Прощание с Ниной Гуляевой пройдет 7 октября в МХТ имени А.П. Чехова
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Кому и когда нужно оплатить налог на недвижимость? Ответы на главные вопросы
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • echo2011

    Как его чех оскорбил?

    29.06.2025

  • grhelga

    Борисыч, держись, мы с тобой!

    29.06.2025

  • spartsmen

    с чего бы? навара возбудился, так как у него совесть не чиста? а, если у него с головой не в порядке, пусть идёт к мозгоправу - там ведь эта тема весьма популярна.

    29.06.2025

  • vladmad_75

    Постойте. То есть когда вы дисквалифицируете российских шахматистов, те должны войти в положение и утереться. А когда россиянин подает в суд пострадав от действий чеха, он видите ли должен отозвать иск потому, что это дескать белого господина обижают? Так что ли? Чех не просто накосячил, он ещё и открыто оскорблял Крамника. На что в ФИДЕ кстати промолчали и сделали вид, что ничего такого. Ах да, вот если бы Крамник как еврей былы бы исключительно гражданином Израиля...

    29.06.2025

  • dinela

    Хрен вам!

    29.06.2025

    • Крамник о призыве Ароняна критически взглянуть на борьбу с читерами: «Моя совесть мне важней «мнения тусовки»

    Артемьев выиграл турнир «Шахматные звезды»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости