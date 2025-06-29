В ФИДЕ призвали Крамника отозвать иск о клевете против Навары

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность ситуацией, связанной с обвинениями российского гроссмейстера Владимира Крамника в адрес чеха Давида Навары.

«Мы серьезно обеспокоены тем, как господин Крамник излагает свои мысли, нанося большой вред шахматному сообществу. Он должен признать, что это не просто его мнение или вопросы — это очень четкая позиция, исходящая от бывшего чемпиона мира, она может разрушить карьеры и благополучие некоторых игроков», — говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что Навара на протяжении всей своей шахматной карьеры заслужил безупречную репутацию образцового игрока.

«Мы твердо убеждены, что иск против гроссмейстера Навары должен быть отозван как можно скорее в интересах всего шахматного сообщества. Мы искренне надеемся, что гроссмейстер Крамник предпримет этот морально оправданный шаг», — отметили в ФИДЕ.

В мае Навара признался, что у него появлялись мысли о самоубийстве после того, как Крамник обвинил его в нечестной игре. Чех опубликовал на Chess.com статью под названием «Потому что мы заботимся», в которой обвинил россиянина в оскорбительных высказываниях и ложных обвинениях. В ответ на это Крамник подал иск о клевете против Навары, а также порталов Сhess и Chessdom.