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2 марта, 13:37

В ФИДЕ объяснили ситуацию с российским гроссмейстером Карякиным

Сергей Ярошенко

В Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объяснили ситуацию с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным.

28 февраля Карякин был включен в обновленную версию рейтинг-листа ФИДЕ и занимал в нем 10-е место с 2750 очками. Однако спустя два дня его фамилия была удалена.

«Турниры должны быть зарегистрированы в ФИДЕ не позднее 30 дней до их начала, если рейтинг одного из участников превышает отметку 2700 (2500 у женщин).

Турнир «Российская шахматная корона», в рамках которого состоялся выставочный матч между Сергеем Карякиным и Михаилом Марковым, не был подан на регистрацию в установленные сроки, что явилось нарушением данных правил. После обнаружения ошибки Квалификационная комиссия ФИДЕ исключила турнир из рейтинговой системы.

В результате этого статус Сергея Карякина в рейтинг-листе ФИДЕ по шахматам вновь стал неактивным. Квалификационная комиссия ФИДЕ приносит свои извинения и постарается впредь не допускать подобных случаев», — говорится в заявлении федерации.

Сергей Карякин.«Если они меня хотят сломить, этого не получится». Карякина убрали из рейтинга ФИДЕ через два дня после возвращения

Карякину 36 лет. В 2016 году он выиграл турнир претендентов и уступил норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Он является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

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Шахматы
Сергей Карякин (шахматы)
ФИДЕ
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