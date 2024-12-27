В Федерации шахмат России заявили об отсутствии инцидентов на чемпионате мира в Нью-Йорке

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев сообщил, что российские шахматисты не испытывают проблем на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке.

«Я постоянно на связи, пока все нормально. Можно постучать по дереву. Никаких инцидентов и провокаций нет», — приводит слова Ткачева ТАСС.

Чемпионат мира проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря. В мужском турнире принимаю участие россияне Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Александр Шиманов, Давид Паравян, Александр Рахманов, Арсений Нестеров, Рудик Макарян, Алексей Гребнев, Семен Ханин и Иван Землянский. В женском соревновании выступают Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анастасия Боднарук и Ирен Люцингер.