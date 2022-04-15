В Федерации шахмат России объяснили решение перехода в Азию из-за возможного отсутствия проведения соревнований

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов объяснил решение перехода в Азиатскую конфедерацию шахмат. Он считает, что в России не провелось бы ни одного соревнования без этой меры.

«Российская шахматная федерация вчера единогласно приняла решение о переходе в азиатский шахматный союз. Мы проанализировали 30 лет работы в Европе. Поняли, что не было ни одного соревнования, которое бы проводилось в России. Для будущего шахмат нам важно было перейти в федерацию Азии. Технически мы согласовали этот вопрос. В ближайшее время Азиатская федерация проголосует и примет решение», — заявил Филатов.

Вчера, 14 апреля, наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации. Отмечалось, что в индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира шахматисты из России и Белоруссии смогут участвовать под флагом ФИДЕ.