В Федерации шахмат России не согласны с решением о лишении членства в ФИДЕ

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев отреагировал на решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) лишить ФШР членства в организации на два года.

Данное решение принято после жалобы Украинской шахматной федерации из-за включения в состав ФШР региональных федераций новых территорий РФ.

«Мы не согласны с этим решением. Наши юристы начали работать, подготовятся без эмоций, спокойно. В ближайшее время предъявим свои контраргументы. От себя замечу, что в рейтинг-листе ФИДЕ без малого 135 тысяч шахматистов из России, а это решение приняли 2 человека. Это неправильно, когда двое могут ущемить права такого большого количества шахматистов», — приводит ТАСС слова Ткачева.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.