В Европе одобрили переход российских шахмат в Азию

Европейский шахматный союз (ECU) ожидает, что Федерация шахмат России (ФШР) прекратит свое членство в организации до 24 февраля 2023 года, сообщает официальный сайт ECU.

25 января президент ФШР Андрей Филатов рассказал, что получил приглашение для участия в конгрессе от Азиатской шахматной федерации.

«Согласно недавним и неоднократным публичным заявлениям президента Федерации шахмат России Андрея Филатова переход в Азиатскую шахматную федерацию является чисто техническим вопросом. Никто в Азии не возражает, и это подтвердится на генеральной ассамблее Азиатской шахматной федерации, которая пройдет с 26 февраля по 3 марта. Если ECU не получит четкого заявления от FIDE против этого шага, мы будем считать, что Федерация шахмат России получила зеленый свет. ФШР сообщает, что находится в контакте с FIDE, но на сегодняшний день официальной информации об этом в ECU не поступало», — написано в сообщении ECU.

14 апреля 2022 года наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вступление в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.