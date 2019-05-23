Филатов награжден Орденом дружбы

В Екатерининском зале Кремля Президент России Владимир Путин вручил ордена, медали и нагрудные знаки к почетным званиям выдающимся гражданам России, а также ряду иностранцев. Награждены более 30 представителей различных сфер – летчики-космонавты, деятели науки, культуры и спорта, работники промышленности и сельского хозяйства.

Старший тренер мужской сборной России по шахматам, президент Российской шахматной федерации Андрей Васильевич Филатов получил орден Дружбы за успешное выступление спортивной команды Российской Федерации на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в 2018 году в Санкт-Петербурге.

– Когда вы открывали шахматное направление в образовательном центре "Сириус", вы сказали такие слова: "Страна всегда помогала шахматам, и шахматы всегда помогали стране". Спасибо за ту работу, которую вы делаете в популяризации нашего шахматного движения, – сказал Андрей Филатов Президенту РФ. (kremlin.ru)