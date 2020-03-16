В Екатеринбурге состоялось открытие шахматного турнира претендентов

Церемония торжественного открытия шахматного турнира претендентов прошла в Екатеринбурге. В нем примут участие восемь гроссмейстеров.

На турнире выступят Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай), Ван Хао (Китай), Аниш Гири (Голландия), Максим-Вашье Лаграв (Франция), а также россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко. Победитель сыграет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

— Вы знаете, что турнир проходит в непростую для всего мира ситуацию, — сказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович. Его слова приводят «РИА Новости». — Безусловно, для нас самый важный приоритет — критически важно обеспечить здоровье всех спортсменов, всех тех, кто задействован в организации, зрителей, журналистов, всех, кто будет участвовать в этом шахматном празднике. Все необходимые меры приняты. Мы уверены, что их будет достаточно, чтобы этот турнир стал настоящим праздником.

Турнир пройдет с 17 марта по 3 или 4 апреля.