В Ченнае стартовал конгресс ФИДЕ

Очередной конгресс Международной шахматной федерации (ФИДЕ) начал работу в индийском Ченнае 1 августа. Заседания пройдут до 9 августа.

Ожидается, что за все дни работы конгресса участие в нем примут не менее 185 делегатов, представляющих страны — члены ФИДЕ. Первые дни делегаты конгресса работают в комиссиях и выбирают четырех зональных президентов (Европы, Азии, Африки и обеих Америк). 7 и 8 августа состоится Генеральная ассамблея ФИДЕ, на которой будут выбраны управляющие органы — президент ФИДЕ и вице-президенты.

Одновременно в Ченнае проходит Всемирная шахматная олимпиада — наиболее представительное командное соревнование в шахматах. Шахматы в Индии очень популярны; одновременно с олимпиадой и конгрессом проходят многочисленные шахматные мероприятия для любителей. Делегат конгресса от России, руководитель тренерской комиссии ФИДЕ гроссмейстер Михаил Кобалия приехал в Ченнай вместе с одним из наиболее перспективных молодых шахматистов России, победителем онлайн-олимпиады ФИДЕ Володаром Мурзиным.

30 июля Мурзин и Кобалия были почетными гостями церемоний открытия и закрытия финала первенства штата Тамил-Наду среди школьников. Церемония проходила в Христианском колледже в Ченнае, который является одним из старейших и наиболее престижных колледжей Азии. Он существует более 200 лет, в нем обучаются 8000 человек.

31 июля Мурзин и Кобалия провели сеанс одновременной игры на 100 досках в шахматном клубе имени Михаила Таля. Этот клуб, который находится в стенах Российского центра науки и культуры в Ченнае, известен тем, что в юные годы его посещал самый знаменитый шахматист Индии, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. В этом году Ананд не выступает за сборную Индии на олимпиаде, а участвует в выборах президента ФИДЕ в команде действующего президента Аркадия Дворковича. Виши Ананд претендует на позицию первого вице-президента Международной шахматной федерации. Конкуренцию Дворковичу составляют еще двое кандидатов, которые представляют Францию и Украину. Это Башар Куатли (действующий первый вице-президент ФИДЕ) и Андрей Баришполец соответственно. 2 августа стало известно о том, что третий кандидат — представляющий Бельгию Инал Шерипов — снялся с выборной гонки по состоянию здоровья.

(Пресс-служба Федерации шахмат России)