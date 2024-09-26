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В ЦДШ состоялся турнир РосДорБанка

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Анна Толкачева, Силантий Гриднев и Андрей Миньков (слева направо).
Фото Виктор Проников

19 сентября ПАО «РосДорБанк» провел 4-й ежегодный шахматный турнир. Соревнования прошли в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника на Гоголевском бульваре в Москве.

Турнир проводился по швейцарской системе в двух группах: для взрослых и для юных участников до 16 лет. В соревнованиях приняли участие 48 спортсменов.

Взрослая категория:

1. Силантий Гриднев, ООО «Аксиома»
2. Анна Толкачева, студентка ВШЭ
3. Андрей Миньков, ООО «АСПЛА»

Детско-юношеская категория:

1. Александр Гурин
2. Юлия Шумилина
3. Глеб Карпов

Победители турнира получили эксклюзивные награды, созданные талантливым скульптором Ольгой Семеновой-Бредихиной по специальному заказу. Каждому участнику была вручена фирменная футболка с символикой турнира. Представительницы прекрасного пола отмечены памятными призами.

В ходе мероприятия его участники вместе с Региональным общественным фондом помощи «Национальные ресурсы» поддержали шахматный кружок Детского дома-интерната для детей с повышенными потребностями г. Торжок Тверской области. Участники турнира смогли собрать более 60 тысяч рублей на приобретение инвентаря и ростовых шахматных фигур, которые так любят дети.

Семен Миронов, руководитель шахматного кружка, воспитатель Торжокской школы-интерната: «Мы очень благодарны за то внимание и помощь, которые оказывают и уделяют организаторы и участники турнира проблемам воспитанников детских домов. Благодаря этому наши дети получают возможность развиваться, адаптироваться к реалиям и радоваться жизни. Спасибо огромное всем неравнодушным!»

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев отметил важность проведения подобных соревнований и выразил желание снова и снова встречать шахматный турнир РосДорБанка в стенах ЦДШ имени М.М. Ботвинника.

По традиции для гостей и участников соревнований были организованы экскурсии в Музей шахмат ФШР. По окончании турнира состоялся торжественный ужин и концерт ансамбля «Гитаромания».

Виктор Проников

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