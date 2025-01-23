Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 14:23

Ушла из жизни четырехкратная чемпионка СССР по русским шашкам Спасская

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

На 81-м году жизни умерла четырехкратная чемпионка СССР по русским шашкам, международный гроссмейстер Ираида Спасская. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат России.

«Выражаем соболезнования родным и близким Ираиды Васильевны», — сказано в публикации.

Спасская была вице-чемпионкой мира по стоклеточным шашкам в 1974 году. Кроме того, она приходилась младшей сестрой десятому чемпиону мира по шахматам Борису Спасскому.

Источник: Федерация шахмат России
Читайте также
Турнир PFL Champions Series 1 пройдет в Дубае 25 января
Турнир UFC Fight Night 250 состоится в Эр-Рияде 1 февраля
Агенты Угальде шантажируют клуб. Что происходит в «Спартаке»
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Мизулина обвинила Трампа в кощунстве из-за его высказываний о ВОВ
Трамп отреагировал на отказ Байдена помиловать самого себя
Популярное видео
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Молодые спортсмены отличились на крупном фестивале «Рождество в Москве»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости