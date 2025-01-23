Ушла из жизни четырехкратная чемпионка СССР по русским шашкам Спасская

На 81-м году жизни умерла четырехкратная чемпионка СССР по русским шашкам, международный гроссмейстер Ираида Спасская. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат России.

«Выражаем соболезнования родным и близким Ираиды Васильевны», — сказано в публикации.

Спасская была вице-чемпионкой мира по стоклеточным шашкам в 1974 году. Кроме того, она приходилась младшей сестрой десятому чемпиону мира по шахматам Борису Спасскому.