Украинская шахматистка Музычук не пожала руку Гуниной на Grand Swiss
Украинская шахматистка Мария Музычук отказалась от рукопожатия с россиянкой Валентиной Гуниной перед партией 2-го тура Grand Swiss в Самарканде.
В этом поединке победу одержала украинка. Еще одна представительница России, Анна Шухман, во 2-м туре играла с сестрой Марии Музычук Анной — партия завершилась вничью.
«Мне не пожали руку. Мы с Аней Шухман обсуждали это перед туром. Хотя на техническом собрании ничего такого не было», — написала Гунина в своем Telegram-канале.
В среду российский гроссмейстер Ян Непомнящий и украинец Андрей Волокитин не пожали друг другу руки после партии 1-го тура Grand Swiss. Они расписались в листках и разошлись.
Турнир в Самарканде проходит с 3 по 16 сентября.
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