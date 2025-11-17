Украина потребовала отстранить женскую сборную России от чемпионата мира по шахматам

Федерация шахмат Украины подала протест с требованием исключить сборную России из числа участников женского командного чемпионата мира, сообщает тренер норвежского шахматиста Магнуса Карлсена Петер Хейне Нильсен.

По информации источника, это произошло на техническом совещании перед первенством, которое пройдет с 18 по 24 ноября в Испании.

Международная шахматная федерация (FIDE) допустила россиянок к участию в турнире под флагом организации. В 2021 году женская сборная России стала победителем чемпионата мира.