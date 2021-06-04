Уфа примет Суперфиналы чемпионатов России

Федерация шахмат России и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко объявили итоги Конкурса на право проведения Суперфиналов 74-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 71-го чемпионата России по шахматам среди женщин.

Победу в Конкурсе одержала Республика Башкортостан. Турнир пройдет в Уфе с 3 по 16 сентября 2021 года. Местом проведения станет Башкирский государственный музей имени М.В. Нестерова.

«Шахматы в музеях» — международная программа, реализуемая Федерацией шахмат России совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Впервые идея проводить шахматные турниры в крупнейших культурных центрах была реализована во время матча за мировую корону, который в 2012 году прошел в Государственной Третьяковской галерее по инициативе Андрея Филатова и Геннадия Тимченко. Оригинальный формат проведения соревнований в стенах лучших мировых и российских музеев призван подчеркнуть тесную связь шахмат, культуры, истории и искусства.

Суперфиналы чемпионата России в рамках программы проводятся с 2013 года, когда турнир состоялся в музее-усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде. В 2014 году Суперфиналы прошли в Казанском Кремле, в национальной художественной галерее «Хазинэ», в 2016 году — в Новосибирском государственном краеведческом музее, в 2017 году — в Государственном музее политической истории России (Санкт-Петербург). В 2018 года Суперфиналы принял город Сатка Челябинской области, где в Доме культуры «Магнезит» была организована выставка советского и российского художника Гелия Коржева. В 2019 году первая часть Суперфиналов прошла в музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского в Воткинске, а вторая — в Доме дружбы народов в Ижевске. В 2020 году в связи с пандемией турнир было решено проводить в Москве — в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника, в котором с 2014 года работает знаменитый Музей шахмат с уникальной коллекцией экспонатов.

(Этери Кублашвили)