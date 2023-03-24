Турнир «Восхождение» вышел на финишную прямую

В оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель» близятся к завершению Всероссийские соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот «Восхождение».

В турнире принимают участие 47 команд из 32 регионов России. На протяжении всей гонки уверенно лидируют воспитанники БУ РЦАФКС Республики Калмыкия, но последние туры покажут, сможет ли команда завоевать первое место.

Турнир «Восхождение» — это не только шахматные баталии, но и очень обширная и продуманная дополнительная программа. Во время соревнований дети участвуют в различных спортивных состязаниях, включая футбол, выявляют сильнейших в интеллектуальных играх и творческих конкурсах, слушают лекции по профориентации и основам судейства, играют в блиц и шведские шахматы, решают задачи и разбирают сыгранные партии.

В выходной день 18 марта состоялся массовый сеанс одновременной игры на 182 досках. С ребятами сыграли судьи и наставники. Некоторым участникам удалось добиться побед и сделать ничьи. После сеанса все желающие сходили на экскурсию в планетарий, а вечером был организован турнир по «шведкам».

С середины турнира активно идет подготовка к закрытию, на котором дети выступят с творческими номерами.

Общее руководство организацией соревнований осуществляет Федерация шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской? Федерации и Фонда Тимченко. Генеральный партнер ФШР — ПАО «ФосАгро». Партнеры соревнования — ПАО «Аэрофлот», федеральная территория «Сириус» и оздоровительный комплекс «Сочи Парк Отель».