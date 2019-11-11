Турнир претендентов в 2020 году пройдет в Екатеринбурге
16:07
Международная федерация шахмат, Федерация шахмат России и шахматная федерация Свердловской области в понедельник в Москве подписали договор о проведении турнира претендентов в Екатеринбурге, сообщает Twitter организации.
Ранее турнир претендентов дважды проходил на территории России. В 2014 году его принимал Ханты-Мансийск, его победителем стал индиец Вишванатан Ананд, а в 2016 году соревнования прошли в Москве — тогда турнир выиграл россиянин Сергей Карякин.
Президенты ФИДЕ, ФШР и ФШ Свердловской области подписали в Центральном доме шахматиста трехстороннее соглашение о проведении турнира претендентов в Екатеринбурге в 2020 году. pic.twitter.com/YLQtI8ypKO— Moscow Chess (@Moschess) November 11, 2019
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