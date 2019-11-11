Турнир претендентов в 2020 году пройдет в Екатеринбурге

Международная федерация шахмат, Федерация шахмат России и шахматная федерация Свердловской области в понедельник в Москве подписали договор о проведении турнира претендентов в Екатеринбурге, сообщает Twitter организации.

Ранее турнир претендентов дважды проходил на территории России. В 2014 году его принимал Ханты-Мансийск, его победителем стал индиец Вишванатан Ананд, а в 2016 году соревнования прошли в Москве — тогда турнир выиграл россиянин Сергей Карякин.