Турнир энергетиков памяти Ботвинника впервые выиграла женщина

Завершился X открытый турнир энергетиков памяти шестого чемпиона мира по шахматам Михаила Ботвинника. Соревнование по рапиду проводилось в онлайн-формате на сайте lichess.org.

В личном первенстве главный трофей впервые завоевала женщина — электромонтер по эксплуатации распределительных сетей «Россети Кубань» Светлана Вишнякова.

В командном зачете «золото» и «бронза» у команд, которые представляли НИУ «МЭИ», а «серебро» — у сборной компании «Россети Волга».

Организаторами соревнования выступили «Россети» и «Научно-технический центр Россети ФСК ЕЭС» — правопреемник Всесоюзного НИИ электроэнергетики, в котором более 50 лет проработал великий шахматист и ученый.

В турнире участвовали 34 команды, представлявшие сетевые, генерирующие и сбытовые компании, системного оператора, вузы, министерство энергетики Московской области, молодежную секцию РНК СИГРЭ.

С приветствием к участникам обратились первый заместитель генерального директора — исполнительный директор «Россетей» Андрей Муров и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

На церемонии открытия выступили исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский, а также звезды мирового шахматного спорта — член сборной России Сергей Карякини многократный чемпион мира Анатолий Карпов.