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Сегодня, 10:00

Тренер считает, что у Непомнящего будет преимущество на тай-брейке шахматного матча

Виктория Кравченко
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Тренер шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин заявил, что россиянин владел инициативой в 14-й партии на тай-брейке матча за мировую шахматную корону против китайца Дина Лижэня.

«Рисунок вчерашней партии оказался хорошим для Яна в психологическом плане перед тай-брейком. Потому что он всю партию давил, имел преимущество. Это хороший знак для нас. Думаю, что у Яна будет преимущество, он будет более уверен в себе и в своих силах. Я убежден, что после такой напряженной битвы ему будет более комфортно играть на тай-брейке, чем Дин Лижэню», — цитирует Поткина «РИА Новости Спорт».

14-я партия продолжалась больше шести с половиной часов и завершилась после 90-го хода. Счет перед последней партией с классическим контролем времени равный — 7-7.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230430/chess-1868811636.html
Владимир Поткин
Ян Непомнящий
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