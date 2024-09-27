Яновский: «Многие иностранные шахматисты выражали доброжелательное отношение к россиянам»

Главный тренер сборных России по шахматам и делегат Федерации шахмат РФ Сергей Яновский рассказал об отношении иностранных шахматистов к россиянам.

«С моей точки зрения, очень жаль, что не были сняты санкции. Тем не менее есть и позитивные итоги этого конгресса. Прежде всего они заключаются в том, что подавляющее число шахматистов из разных стран выражали очень доброжелательное отношение к россиянам. Они полностью поддерживают идею не связывать спорт с политикой и отмену санкций в отношении шахматистов из России и Белоруссии», — приводит слова Яновского ТАСС.

В воскресенье, 22 сентября, стало известно, что в ФИДЕ отклонили предложение о полноценном допуске шахматистов из России и Белоруссии к участию в международных турнирах. При этом в организации планируют провести консультации с МОК о частичном допуске спортсменов из этих стран к командным соревнованиям.