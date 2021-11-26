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Тренер Непомнящего: «Ян продемонстрировал хладнокровие, когда надо было спокойно защитить позицию»

Тренер Непомнящего считает, что Ян продемонстрировал хладнокровие в первой партии с Карлсеном
22:59
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Владимир Поткин, тренер российского шахматистка Яна Непомнящего, прокомментировал ничью в первой партии за титул чемпиона мира с Магнусом Карлсеном (0,5:0,5).

«Ян был хорошо готов и дебютный выбор Магнуса не стал сюрпризом, — приводит слова тренера «Чемпионат». — Компьютер всегда виртуозно трактует такие позиции, точно маневрируя фигурами на каждом ходу. Человеческая трактовка оказалось высокого уровня, без видимых ошибок. Ян продемонстрировал хладнокровие, когда необходимо было уже спокойно защитить позицию».

Россиянин в пятницу, 26 ноября, в первой партии матча за мировую шахматную корону сыграл белыми фигурами вничью с действующим чемпионом мира Карлсеном.

Вторая партия матча пройдет в Дубае в субботу, 27 ноября. Непомнящий будет играть черными фигурами. Начало — в 15:30 мск.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/other/news-4525725-trener-nepomnyaschego-prokommentiroval-rezultat-pervoj-partii-matcha-s-karlsenom.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры