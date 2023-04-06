Тренер Непомнящего рассказал о сильных сторонах российского шахматиста

Тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин рассказал, что шахматист способен на риск в критические моменты борьбы и хорошо чувствует изменения позиции на доске.

«Матч на первенство мира начнется с чистого листа, для борьбы за титул будет иметь значение только форма Яна во время поединка. Ян способен на риск в критические моменты борьбы и хорошо чувствует изменения позиции на доске. Его мозг быстро адаптируется к переменам. Есть притча о монахах из монастыря Шаолинь, которые долгие годы бьют ладонью по воде. Оттачивая мастерство одного удара и в совершенстве овладевая им, они способны разбить камень. Стиль игры Дин Лижэня напоминает об этой китайской мудрости. Яну предстоит выманить тигра с горы на равнину», — приводит слова Поткина ТАСС.

С 7 апреля по 1 мая в Казахстане в матче за звание чемпиона мира встретятся победитель турнира претендентов Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь. В июле 2022 года норвежец Магнус Карлсен, являющийся действующим чемпионом мира, отказался от участия в матче за мировую шахматную корону.