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Тренер Непомнящего: «Партия получилась динамичная, в которой Ян хорошо отвечал на сложные вопросы»

21:26
Ян Непомнящий. Фото AFP
Ян Непомнящий. Фото AFP
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Владимир Поткин, тренер российского шахматистка Яна Непомнящего, прокомментировал ничью во второй партии матча за шахматную корону.

«Ян сегодня хорошо отреагировал на сильный экспромт Магнуса в Каталоне. Перевес был, но белые всегда находили хороший способ поддерживать напряжение с потенциальной атакой на короля. Партия получилась динамичная, в которой Ян хорошо отвечал на сложные вопросы.

Во время всего чемпионского цикла Ян стал более серьезно относится к расходованию времени, что позволяет ему больше контролировать происходящее за доской», — приводит слова Поткина «Чемпионат».

Вторая партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась на 58-м ходу. Третья партия состоится 28 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/other/news-4526657-trener-nepomnyaschego-yan-horosho-otreagiroval-na-silnyj-ekspromt-karlsena.html

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Екатерина Савостина все материалы автора
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