Тренер Непомнящего: «Партия получилась динамичная, в которой Ян хорошо отвечал на сложные вопросы»
Владимир Поткин, тренер российского шахматистка Яна Непомнящего, прокомментировал ничью во второй партии матча за шахматную корону.
«Ян сегодня хорошо отреагировал на сильный экспромт Магнуса в Каталоне. Перевес был, но белые всегда находили хороший способ поддерживать напряжение с потенциальной атакой на короля. Партия получилась динамичная, в которой Ян хорошо отвечал на сложные вопросы.
Во время всего чемпионского цикла Ян стал более серьезно относится к расходованию времени, что позволяет ему больше контролировать происходящее за доской», — приводит слова Поткина «Чемпионат».
Вторая партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась на 58-м ходу. Третья партия состоится 28 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/other/news-4526657-trener-nepomnyaschego-yan-horosho-otreagiroval-na-silnyj-ekspromt-karlsena.html
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