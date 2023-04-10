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Тренер Непомнящего оценил победу россиянина над Лижэнем: «Дин переоценил свои шансы, пошел на сложную борьбу»

Тренер Непомнящего оценил победу россиянина над Лижэнем
Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин рассказал «СЭ», за счет чего россиянин черными фигурами обыграл китайца Дин Лижэня во второй партии матча за звание чемпиона мира в Астане.

«Конечно, Ян сегодня очень хорошо провел встречу. Дин Лижэнь преподнес очень интересную дебютную концепцию. Но, пока, к столь насыщенной и сложной игре он не был готов. Переломный момент в партии был при переходе из дебюта в миттельшпиль. Потом Дин Лижэнь переоценил свои шансы, пошел на сложную борьбу. Ян в блестящем стиле провел атаку на короля. В хорошей манере боролся за инициативу. Победа очень важная. Хорошо вести в счете в самом начале матча. Заложены первые ростки хорошего выступления. Будем готовиться к следующим партиям», — сказал Поткин «СЭ».

Счет в поединке стал 1,5-0,5 в пользу Непомнящего.

Дин Лижэнь сдался после 29-го хода, китаец не укладывался во временной лимит (120 минут на первые 40 ходов), ему оставалось меньше минуты на 11 ходов.

Во вторник, 11 апреля, у гроссмейстеров выходной. Третья партия состоится в среду, 12 апреля, белыми фигурами будет играть Непомнящий.

Ян Непомнящий
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