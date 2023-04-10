Тренер Непомнящего оценил победу россиянина над Лижэнем: «Дин переоценил свои шансы, пошел на сложную борьбу»
Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин рассказал «СЭ», за счет чего россиянин черными фигурами обыграл китайца Дин Лижэня во второй партии матча за звание чемпиона мира в Астане.
«Конечно, Ян сегодня очень хорошо провел встречу. Дин Лижэнь преподнес очень интересную дебютную концепцию. Но, пока, к столь насыщенной и сложной игре он не был готов. Переломный момент в партии был при переходе из дебюта в миттельшпиль. Потом Дин Лижэнь переоценил свои шансы, пошел на сложную борьбу. Ян в блестящем стиле провел атаку на короля. В хорошей манере боролся за инициативу. Победа очень важная. Хорошо вести в счете в самом начале матча. Заложены первые ростки хорошего выступления. Будем готовиться к следующим партиям», — сказал Поткин «СЭ».
Счет в поединке стал 1,5-0,5 в пользу Непомнящего.
Дин Лижэнь сдался после 29-го хода, китаец не укладывался во временной лимит (120 минут на первые 40 ходов), ему оставалось меньше минуты на 11 ходов.
Во вторник, 11 апреля, у гроссмейстеров выходной. Третья партия состоится в среду, 12 апреля, белыми фигурами будет играть Непомнящий.