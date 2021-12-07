Тренер Непомнящего объяснил его ошибку в девятой партии матча с Карлсеном
Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, высказался по поводу девятой партии за звание чемпиона мира по шахматам, в которой Ян белыми фигурами проиграл норвежцу Магнусу Карлсену.
«В начале партии Ян захватил инициативу, но игровой перевес начал исчезать, - цитирует тренера «Чемпионат.com». - До фатального зевка у белых были возможности продолжать партию с небольшим преимуществом в эндшпиле. В шахматной и игровой части Ян здесь не уступает и по праву играет в чемпионском матче. Такие ошибки рождаются под большим напряжением матчевой борьбы».
Общий счет матча – 6:3 в пользу Карлсена.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/other/news-4537595-trener-nepomnyaschego-obyasnil-oshibku-yana-v-9-j-partii-matcha-za-shahmatnuyu-koronu-s-karlsenom.html
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