Тренер Непомнящего объяснил его ошибку в девятой партии матча с Карлсеном

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, высказался по поводу девятой партии за звание чемпиона мира по шахматам, в которой Ян белыми фигурами проиграл норвежцу Магнусу Карлсену.

«В начале партии Ян захватил инициативу, но игровой перевес начал исчезать, - цитирует тренера «Чемпионат.com». - До фатального зевка у белых были возможности продолжать партию с небольшим преимуществом в эндшпиле. В шахматной и игровой части Ян здесь не уступает и по праву играет в чемпионском матче. Такие ошибки рождаются под большим напряжением матчевой борьбы».

Общий счет матча – 6:3 в пользу Карлсена.