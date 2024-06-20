Трехкратная чемпионка мира Лагно допустила визовые трудности при заявке на ЧМ по рапиду в Нью-Йорке

Трехкратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по рапиду Екатерина Лагно в интервью «СЭ» рассказала о возможных визовых проблемах при заявке на чемпионат мира по блицу и рапиду в Нью-Йорке.

«Календарь в целом расписан. Есть турниры в октябре, серия «Гран-при» стартует скоро. В общем-то, много всего на самом деле, сейчас и не вспомню. Июль вот, кажется, я отдыхаю, а вот дальше уже будем смотреть.



Конечно, я хочу сыграть в Нью-Йорке. Я всегда эти турниры жду с огромным нетерпением, с удовольствием туда еду. Единственное, конечно, сейчас очень сложно получать визу. Пару лет назад меня приглашали на турнир в Сент-Луис, и тогда я визу сделать не смогла. Что будет в этом году, я не знаю», — сказала Лагно.

Турнир по быстрым шахматам в США пройдет осенью 2024 года.