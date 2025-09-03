Трехкратная чемпионка Эстонии Синицына решила выступать под российским флагом
Эстонская шахматистка Анастасия Синицына приняла решение выступать под российским флагом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы Федерации шахмат России (ФШР) и Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
В профиле 21-летней уроженки Нарвы отмечается, что она будет представлять Санкт-Петербург.
Синицына является трехкратной чемпионкой Эстонии. В 2024 году совет ФИДЕ присвоил ей звание международного мастера по шахматам среди женщин.
Источник: РИА Новости
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