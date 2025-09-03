Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Уведомления
Главная
Шахматы

3 сентября 2025, 23:56

Трехкратная чемпионка Эстонии Синицына решила выступать под российским флагом

Сергей Разин
корреспондент

Эстонская шахматистка Анастасия Синицына приняла решение выступать под российским флагом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы Федерации шахмат России (ФШР) и Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В профиле 21-летней уроженки Нарвы отмечается, что она будет представлять Санкт-Петербург.

Синицына является трехкратной чемпионкой Эстонии. В 2024 году совет ФИДЕ присвоил ей звание международного мастера по шахматам среди женщин.

Источник: РИА Новости
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Шахматы
Читайте также
Бобровский, Овечкин и остальные. Лучшие свободные агенты НХЛ нынешнего лета
Небоскреб эвакуировали после взрыва в деловом районе Мадрида
«Был бы рад покритиковать ФИФА за чемпионат мира, но нет поводов». Интервью Аршавина
«Он вовсе не выглядит как человек». Как звезды футбола реагируют на рекорд Месси на ЧМ-2026
Путин поблагодарил Президентский полк за решимость и верность присяге
Сотрудницы банка в Петербурге похитили золотые монеты на 2 млрд рублей
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

CAS рассмотрит иск Федерации шахмат Украины против ФШР и Дворковича 16 сентября

Кирилл Шубин выиграл Мемориал Корчного в Санкт-Петербурге

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости