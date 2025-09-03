Трехкратная чемпионка Эстонии Синицына решила выступать под российским флагом

Эстонская шахматистка Анастасия Синицына приняла решение выступать под российским флагом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы Федерации шахмат России (ФШР) и Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В профиле 21-летней уроженки Нарвы отмечается, что она будет представлять Санкт-Петербург.

Синицына является трехкратной чемпионкой Эстонии. В 2024 году совет ФИДЕ присвоил ей звание международного мастера по шахматам среди женщин.