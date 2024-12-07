Томашевский: «Крамник пытается всколыхнуть застоявшуюся воду в борьбе с читерством»

Двукратный чемпион России и победитель командного ЧМ Евгений Томашевский в интервью «СЭ» поддержал 14-го чемпиона мира Владимира Крамника, который последние несколько лет плотно занимается борьбой с читерами в онлайн-шахматах.

— В последние несколько месяцев в шахматном мире произошло несколько громких скандалов. История с телефоном Шевченко, инцидент с Кристофером Ю, «разборка» Крамника и Народицкого. Как вы на все это реагировали? Давайте начнем с Владимира Борисовича?

— Крамник пытается всколыхнуть застоявшуюся воду в борьбе с читерством. Потому что у профессионалов, по ощущениям, сформировался некий консенсус: читерство где-то есть и его довольно много, но при этом конкретных имен никто не называет, и все продолжают делать вид, что ничего из ряда вон выходящего не происходит. Тогда как эта проблема действительно грозит без преувеличения катастрофически повредить шахматам. И не только в онлайне, где вообще, кажется, приобрела огромный размах, но и в оффлайне.

Если уж за доской ловят, причем таких людей, как Шевченко, то есть молодого гроссмейстера из топ-100 рейтинга, то это говорит, что шахматы действительно в опасности. Поэтому я поддерживаю усилия Владимира Борисовича. И если эти его усилия приведут к тому, что борьба с читерством станет более прозрачной, упорядоченной и строгой на всех уровнях — и в онлайне, и за доской — то это будет замечательно.

О читерстве не говорит только ленивый, но при этом попытки Крамника часто дискредитируют, в основном придираясь к отдельным деталям. Над ним порой даже смеются, и для меня это совершенный нонсенс. Экс-чемпион мира старается что-то делать. Да, это не всегда приводит к конкретному результату, но он хотя бы пытается.

— А что скажете про Кристофера Ю?

— Это совсем иная ситуация. Человек, по-русски говоря, психанул. Такое бывает. Он извинился, против него приняли довольно строгие меры. Думаю, на этом история исчерпана. Я могу понять это психологическое состояние в момент тяжёлого проигрыша. Конечно, в любом случае не нужно так себя вести, однако порой такое случается во многих видах спорта.

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