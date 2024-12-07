Томашевский о матче за корону: «Шансы уже примерно 50 на 50, но я все еще больше верю в Гукеша»

Двукратный чемпион России и победитель командного ЧМ Евгений Томашевский в интервью «СЭ» оценил шансы Дин Лижэня и Гукеша Доммараджу на победу в матче на первенство мира, который проходит в эти дни в Сингапуре.

— Высока ли вероятность тай-брейка?

— До восьмой партии я был практически уверен, что Гукеш должен побеждать по итогам основного времени. Но теперь моя вера в индийца сильно пошатнулась. Если в седьмой партии еще казалось, что его неудачные действия в простом техническом эндшпиле, — это случайность, а Дин начал рассыпаться и ему просто повезло не проиграть, то в восьмой Гукеш за три хода из довольно безопасной позиции с огромным перевесом загнал себя в тяжелейшее положение. Это вообще трудно объяснить. Теперь есть серьезная вероятность, что и до конца матча никаких побед не будет.

У Гукеша осталось всего два белых цвета. Если Дин выберет тактику «сушить» оставшиеся три белые партии, что вполне возможно, то у претендента будет не так много моментов закончить матч в свою пользу в классическом контроле. А на тай-брейке, я думаю, Дин просто фаворит.

— Кто бы мог подумать о таком еще неделю назад.

— Если посмотреть на некий воображаемый «градусник» оценки матча, то после восьмой и девятой партий он внезапно подскочил где-то в район нулей. То есть шансы теперь уже примерно 50 на 50. Хотя я все еще больше верю в Гукеша.

— Илья Левитов сделал такую запись в своем Telegram-канале: «Каждый матч на первенство мира дает шахматам что-то новое. Настойчиво делать ничью в позициях с перевесом — новинка этого матча».

— Это яркая фраза, но, на мой взгляд, реальная суть вещей немного другая. Проблема не в том, что они делают ничьи в выигранных позициях. Проблема в том, что они не играют в свою силу. В принципе никакие позиции. Ни выигранные, ни ничейные, ни сложные.

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