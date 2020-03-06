Токсиколог назвал возможную причину смерти украинских шахматистов в Москве

Руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе Алексей Лодягин назвал возможную причину смерти украинских шахматистов 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры. По предварительной версии, причиной смерти пары стал веселящий газ, в настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

— Здесь однозначно снижена концентрация кислорода, на этом фоне, по всей видимости, произошла гипоксия, — цитирует РЕН ТВ Лодягина. — Они погибли от недостатка кислорода, однозначно. Даже в медицине он используется для наркоза, оказывает угнетающее действие на центральную нервную систему, которая отвечает за взаимодействие с внешней средой. Она получает всю информацию через органы чувств. Одно дело, когда его в медицинских целях использовать, другое — в целях получения измененного состояния, эйфории.

26-летний Богданович был международным мастером по шахматам, становился чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году. 18-летняя Вернигора была профессиональной шахматисткой и состояла в рейтинге ФИДЕ.