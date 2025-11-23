Ткачев заявил, что российская шахматная школа является самой сильной в мире

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев оценил победу российских шахматисток на командном чемпионате мира.

В финале турнира россиянки, выступающие в нейтральном статусе, обыграли сборную Азербайджана.

«В очередной раз подтверждается: если нас куда-то допускают, то мы неизменно занимаем первое место. Отметил бы, что это общая победа. У девчонок много болельщиков по всему миру, а не только в России, и уверен, что многие рады возвращению нашей сборной. Мы не проиграли ни одного матча, что доказывает, что российская шахматная школа является самой сильной в мире на данный момент», — приводит слова Ткачева ТАСС.

Также исполнительный директор ФШР отметил, что девушкин показали, как надо решать все вопросы за шахматной доской, а не кулуарно.