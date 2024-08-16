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Сегодня, 13:24

Ткачев пояснил распределение мест на Кубок мира-2025 с суперфинала-2024

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев на пресс-конференции в Барнауле перед стартом суперфиналов чемпионатов России среди мужчин и женщин ответил на вопрос о распределении мест на Кубок мира-2025. А именно получат ли дополнительные места на КМ женщины, занявшие четвертое и пятое места, если Александра Горячкина и Екатерина Лагно будут в топ-3 (должны отобраться на КМ-2025 по рейтингу).

«Сейчас по всему миру идут отборочные соревнования на Кубок мира. В том числе наш суперфинал, который впервые стал отборочной зоной ФИДЕ, за что огромное спасибо стоит сказать Азиатской шахматной федерации (пять мест разыгрываются у мужчин и три у женщин. — Прим. «СЭ»). В конце года ФИДЕ сформирует основной состав, и дальше организационный комитет будет добавлять участников, в том числе по рейтингу. Кто-то из игроков получит Wild card (специальное приглашение) от Международной шахматной федерации. 

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что участница, занявшая четвертое место, не гарантирует себе участие в Кубке мира. Скорее нет», — подчеркнул Ткачев.

Напомним, что в шахматах по четным годам проводится Всемирная шахматная Олимпиада, по нечетным — Кубок мира.

Шахматы
Александр Ткачев
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