Теймур Раджабов пропустит турнир претендентов, вместо него выступит Максим Вашье-Лаграв

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов снялся с турнира претендентов, который пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В официальном заявлении на сайте ФИДЕ говорится, что Раджабов отказался от выступления на соревнованиях в Екатеринбурге по личным причинам. Он получил право выступить на турнире претендентов после победы на Кубке мира 2019 года, который проходил в Ханты-Мансийске.

Согласно заявлению ФИДЕ, Раджабова, согласно среднему рейтингу федерации с февраля 2019 года по январь 2020 года, заменит француз Максим Вашье-Лаграв.

В турнире претендентов примут участие 8 шахматистов: россияне Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко и Александр Грищук, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь, голландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана и француз Максим Вашье-Лаграв. Победитель турнира встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую корону.