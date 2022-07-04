Тарасова прокомментировала победу Непомнящего на турнире претендентов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу российского шахматиста Яна Непомнящего на турнире претендентов. 3 июля гроссмейстер досрочно одержал победу на соревнованиях.

«Конечно, эта победа очень важна для всего российского спорта. Наши шахматисты всегда побеждали, побеждают и будут побеждать», — цитирует ТАСС Тарасову.

31-летний Непомнящий стал первым шахматистом в истории, которому удалось выиграть турнир претендентов два раза подряд.

В матче за мировую шахматную корону, который запланирован на 2023 год, россиянин сыграет с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.