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Тарасова прокомментировала победу Непомнящего на турнире претендентов

Алексей Еремин
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу российского шахматиста Яна Непомнящего на турнире претендентов. 3 июля гроссмейстер досрочно одержал победу на соревнованиях.

«Конечно, эта победа очень важна для всего российского спорта. Наши шахматисты всегда побеждали, побеждают и будут побеждать», — цитирует ТАСС Тарасову.

31-летний Непомнящий стал первым шахматистом в истории, которому удалось выиграть турнир претендентов два раза подряд.

В матче за мировую шахматную корону, который запланирован на 2023 год, россиянин сыграет с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Источник: https://tass.ru/sport/15113603
Татьяна Тарасова
Ян Непомнящий
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