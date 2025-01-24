Тарасова пожелала побед шахматистам, которых допустили на международные командные соревнования

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала побед российским шахматистам, которые были допущены до международных командных соревнований в нейтральном статусе.

«Это хороший знак. Любой знак хороший, который дает возможность нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Все равно все будут знать, что это русские — все до одного человека. Все, кто на соревнованиях будут, те, кто будет смотреть, все будут знать, что это русские спортсмены. Дай бог им на хороших местах оказаться и победить», — сказала Тарасова ТАСС.

Международная шахматная федерация (FIDE) 24 января допустила российские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.