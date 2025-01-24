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Свищев прокомментировал допуск российских шахматистов до 18 лет к международным соревнованиям

Камила Абдурахманова
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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на допуск российских шахматистов до 18 лет к международным соревнованиям.

«FIDE приняла правильное и позитивное решение. Жаль только, что есть ограничение по возрастному цензу. Я знаю, что FIDE консультировалась с МОК по этому вопросу, и МОК согласовал допуск российских шахматистов в этой возрастной категории. Это говорит о том, что запущены процессы по восстановлению наших спортсменов в правах, в том числе в командных дисциплинах. Возвращение шахматистов в командных турнирах послужит примером и для федераций по командным видам спорта, которые стоят сейчас в глухой обороне, что нас категорически не устраивает. Желаю нашим юным шахматистам участия в международных соревнованиях и побед!» — сказал Свищев «ВсеПроСпорт».

Международная шахматная федерация (FIDE) 24 января допустила российские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Шахматы
Дмитрий Свищев
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