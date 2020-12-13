Свидлер vs Карякин в Суперфинале чемпионата России. Видео

В Центральном доме шахматиста в Москве проходят Суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и среди женщин. Это главный турнир российского шахматного календаря 2020 года. В нем принимают участие Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Александра Горячкина, Александра Костенюк и другие звезды.

«СЭ» и Российская шахматная федерация предлагают видеотрансляцию Суперфиналов в режиме онлайн. Сегодня — матч, в котором Сергей Карякин сыграет Петра Свидлера.

Турнирное положение после семи туров: Непомнящий — 5,5, Карякин — 4,5, Чигаев, Федосеев — по 4, Артемьев, Свидлер, Витюгов, Дубов — по 3,5, Есипенко — 3, Гоганов, Матлаков — по 2,5, Антипов — 2.