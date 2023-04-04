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Сегодня, 14:15

Свидлер уверен, что статус 17-го чемпиона мира по шахматам будет полностью заслуженным

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Шахматист Магнус Карлсен
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

Восьмикратный чемпион России, обладатель Кубка мира Петр Свидлер в интервью «СЭ» отметил, что считает уход Магнуса Карлсена из чемпионского цикла стал большой потерей для шахмат.

— Согласны, что только яркие и напряженные схватки, состязание агрессивных стилей претендентов может привлечь внимание к поединку и тех, что сейчас грустит об уходящих чемпионских днях Карлсена?

— Конечно, уход Карлсена ставит этот матч в особое положение в плане отношения зрителей и прессы, и было бы хорошо, если бы он получился нескучным — но игрокам об этом думать совершенно не за чем. Я уже говорил выше, что мне кажется, что он таким и будет — но ждать уже осталось недолго, скоро увидим.

— После Астаны шахматы вновь ожидает двоевластие. Чемпион мира будет один, лидер по рейтингу и, пожалуй, сильнейший шахматист мира — другой. Как вы к этому относитесь? Будет ли для вас 17-й чемпион мира абсолютно легитимным?

— Уход Магнуса из цикла — несомненная потеря для шахмат, в этом не может быть особых сомнений. Но и называть победителя этого матча нелигитимным я не вижу оснований.

В апрельском рейтинге ФИДЕ Непомнящий идет на втором месте (2795), отставая только от Карлсена (2853). Лижэнь — третий (2788). Для Яна — это максимальный рейтинг в карьере, а вот Лижэнь несколько раз превышал показатель 2800 — в 2018 году его рейтинг составлял 2816.

Ян&nbsp;Непомнящий. «В матче Непомнящего и Лижэня мы вполне можем увидеть «открытый футбол». Мнение Свидлера

Магнус Карлсен
Петр Свидлер
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