Шахматы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Шахматы

Свидлер против Дубова в Суперфинале чемпионата России — трансляция на сайте «СЭ»

15:00

В Центральном доме шахматиста в Москве проходят Суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и среди женщин. Это главный турнир российского шахматного календаря 2020 года. В нем принимают участие Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Александра Горячкина, Александра Костенюк и другие звезды.

«СЭ» и Российская шахматная федерация предлагают видеотрансляцию Суперфиналов в режиме онлайн. Сегодня — четвертый игровой день соревнований, в ходе которого Петр Свидлер сыграет против Даниила Дубова.

Турнирное положение у мужчин после трех туров: Карякин — 2,5 очка, Непомнящий, Чигаев, Федосеев — по 2, Дубов, Свидлер, Артемьев, Гоганов, Витюгов — по 1,5, Антипов, Матлаков, Есипенко — по 1.

Шахматы: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир