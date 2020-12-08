В Центральном доме шахматиста в Москве проходят Суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и среди женщин. Это главный турнир российского шахматного календаря 2020 года. В нем принимают участие Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Александра Горячкина, Александра Костенюк и другие звезды.

«СЭ» и Российская шахматная федерация предлагают видеотрансляцию Суперфиналов в режиме онлайн. Сегодня — четвертый игровой день соревнований, в ходе которого Петр Свидлер сыграет против Даниила Дубова.

Турнирное положение у мужчин после трех туров: Карякин — 2,5 очка, Непомнящий, Чигаев, Федосеев — по 2, Дубов, Свидлер, Артемьев, Гоганов, Витюгов — по 1,5, Антипов, Матлаков, Есипенко — по 1.