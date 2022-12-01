Струтинская и Хропова — призеры ЧМ среди женщин-ветеранов

В итальянском городе Ассизи прошли чемпионаты мира среди сеньоров. Соревнования проводились в двух группах — «50+» и «65+». Мужчины и женщины играли вместе с раздельным зачетом.

В группе «65+» первое место занял Джон Нанн (Англия), набравший 9 очков из 11. На пол-очка от чемпиона отстали Йенс Кристиансен (2-е место, Дания), Хосе Луис Фернандес Гарсия (3-е место, Испания), Нильс-Густаф Ренман (4-е место, Швеция) и Николай Легкий (5-е место, Франция).

Среди женщин первенствовала Нона Гаприндашвили (Грузия): пятая чемпионка мира набрала 7 очков и по дополнительным показателям обогнала россиянку Галину Струтинскую, ставшую второй. Бронзу выиграла россиянка Лариса Хропова — 6,5 очка.

В группе «50+» по 8,5 очка в активе у Зураба Стуруа (Грузия) и Максима Новика (Литва); благодаря лучшим дополнительным показателям чемпионом мира стал грузинский шахматист. Третье место занял Иван Морович Фернандес (Чили). Среди женщин лучшие результаты показали Эльвира Беренд (1-е место, Люксембург) и Сопио Тереладзе (2-е место, Грузия) — по 7,5 очка.

(Этери Кублашвили